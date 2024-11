O técnico Roger Machado reforçou que a esperança de título segue viva no ambiente do Beira-Rio após a goleada de 4 a 1 sobre o Bragantino, na tarde deste domingo (24), que deixou o Inter em terceiro lugar no Brasileirão e apenas a cinco pontos do líder Palmeiras. O treinador afirmou que há otimismo no vestiário, mas garantiu que isso não ocorre de forma exagerada.