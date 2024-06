Era preciso vencer. Mais do que jogar bem, do que dominar, do que ter estilo. Era preciso vencer. E o Inter venceu. Quebrando até o folclore. Contra o último colocado do Brasileirão, que ainda não marcou gols, a equipe de Eduardo Coudet fez um bom segundo tempo, e ganhou do Cuiabá, na Arena Pantanal, por 1 a 0, gol de Hugo Mallo.