O Inter venceu na retomada do Brasileirão. Na noite deste sábado (1º), o Colorado superou o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal. O gol da vitória foi marcado por Hugo Mallo, aos 23 minutos do segundo tempo. Agora, o time do técnico Eduardo Coudet terá dois jogos pela Sul-Americana, contra Real Tomayapo e Delfín, na sequência da temporada.