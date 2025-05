Valencia pode desfalcar Inter por longo período; veja a projeção de retorno

O Inter não deve ter Valencia antes do segundo semestre de 2025. Com suspeita de uma lesão grave na coxa esquerda, o equatoriano pode voltar a jogar pelo Inter apenas em julho.

O atacante colorado fará exames para confirmar a gravidade da lesão apenas em Porto Alegre, na próxima semana. A reportagem de Zero Hora apurou que o centroavante só deve ficar à disposição em julho, quando as competições recomeçarem após a disputa do Mundial de Clubes.