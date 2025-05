Primeiro gol do Atlético Nacional expôs erro em plano de jogo de Roger

Ideia de Roger não funcionou em Medellín Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter foi derrotado pelo Atlético Nacional e se complicou na Libertadores em partida no qual Roger Machado apostou na repetição da escalação usada contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Ainda que tenha mudado o posicionamento da equipe, a ideia inicial do treinador não funcionou. O Desenho Tático de Zero Hora explica como o time colombiano explorou a formação colorada.

Escalações

Roger repetiu a escalação do jogo contra o Corinthians, mas com mudança no posicionamento. Se em Itaquera Fernando iniciou como zagueiro em uma linha de cinco defensores, no Atanasio Girardot o camisa 5 se posicionou como volante com o time montado em um 4-4-2 sem a bola.

Fernando e Thiago Maia formaram uma dupla de volantes enquanto Bruno Henrique se posicionou aberto pela direita com Wesley à esquerda. Alan Patrick ficou adiantado com Valencia.

Roger manteve 11 do jogo contra o Corinthians, mas mexeu no posicionamento. Tacticalboard / Reprodução

No Atlético Nacional, o técnico argentino Javier Gandolfi mexeu no posicionamento de Cardona em relação ao jogo no Beira-Rio. Billy Arce entrou no lugar de Morelos, mas atuando pelo lado esquerdo. Com isso, Cardona foi meia central e não jogou aberto pela esquerda, como em Porto Alegre.

Se no Beira-Rio o Inter teve Wesley como extrema pela direita para atacar o lateral-esquerdo Cándido — forte na parte ofensiva, mas de dificuldade defensiva —, em Medellín Bruno Henrique esteve no setor.

Sem explorar espaços e com problemas na marcação

O plano de Roger acabou fracassando de duas formas. Isso porque o Inter não conseguiu explorar a fragilidade de Cándido e tampouco teve boa marcação.

Leia Mais Roger alerta para momento instável da defesa do Inter após sofrer três gols do Atlético Nacional

O lance do gol que abriu o placar para a vitória colombiana simbolizou o fracasso da estratégia de Roger. Isso porque Bruno Henrique não acompanhou Camilo Cándido e deixou o lateral esquerdo livre para cruzar para Viveros fazer o 1 a 0.

Em desvantagem, Roger sacou Bruno Henrique no intervalo e mandou Tabata a campo. O segundo tempo foi de um cenário diferente com o meia no lugar de um volante na direita.

O Inter teve 72% de posse de bola (havia tido 43% no primeiro) e finalizou mais (8 a 5) que o Atlético Nacional, ainda que tenha sofrido dois gols e feito apenas um. Na etapa inicial, o time colombiano havia finalizado seis vezes contra apenas duas dos gaúchos.

O cenário de placar favorável fez com que o Atlético Nacional recuasse sua marcação, o que ajuda a explicar a superioridade do Inter. Por outro lado, a dificuldade colorada no primeiro tempo mostrou o erro na estratégia inicial de Roger Machado.