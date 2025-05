Partida de volta entre Inter e Maracanã pela Copa do Brasil deve mudar de local

O Inter deve ter uma mudança na logística para enfrentar o Maracanã, pela Copa do Brasil. O clube cearense tem negociações avançadas para mandar o jogo contra o Colorado em Santa Catarina .

A partida deverá ser realizada no Estádio Orlando Scarpelli , em Florianópolis. É provável que a oficialização da mudança seja confirmada nos próximos dias.

O Inter tem a vantagem no confronto por ter vencido a partida de ida, no Beira-Rio, por 1 a 0.

Sequência de jogos

Antes de enfrentar a equipe cearense, o Inter terá um confronto contra o Mirassol, no domingo (18), no Beira-Rio.

Depois do jogo pela Copa do Brasil, O Colorado viaja a Recife para enfrentar o Sport.

