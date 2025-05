PF indicia sete pessoas por queda de elevador que deixou cinco feridos na UFSM

Conforme a Polícia Federal, os indiciados são o casal proprietário da empresa fornecedora do elevador; a engenheira mecânica responsável técnica pela empresa; o engenheiro mecânico servidor da UFSM que atuou como fiscal do contrato entre a UFSM e a empresa; um técnico da empresa; e dois técnicos em instalação terceirizados.

De acordo com a investigação da PF, a queda aconteceu por conta do rompimento de uma peça estrutural fabricada com padrão inferior ao necessário para sua função. A estrutura também não tinha dispositivos obrigatórios de segurança, como freio de emergência e para-choques .

Como foi o acidente

A estrutura despencou do 2º andar e deixou cinco pessoas feridas . As vítimas são dois professores e três estudantes, que precisaram ser internadas em hospitais da região. Uma delas fraturou o fêmur.

O acidente ocorreu no prédio 40C do Centro de Artes e Letras da UFSM. Após a queda, o elevador do prédio parou abaixo do 1º andar, antes do fosso, e as pessoas foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros.