O desempenho não foi dos melhores, o que se explica também pela falta de ritmo. No entanto, no segundo jogo após a parada no calendário, o Inter voltou a vencer na temporada. Na noite deste sábado (1º), o Colorado bateu o Cuiabá, por 1 a 0, com gol de Hugo Mallo, na Arena Pantanal. O técnico Eduardo Coudet citou novamente a dificuldade enfrentada na temporada, ao mesmo tempo em que valorizou o equilíbrio apresentado pelo Colorado.