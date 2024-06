Assistimos a um jogo no primeiro tempo e outro no segundo na Arena Pantanal. A etapa inicial teve um leve predomínio do Cuiabá, especialmente porque o Inter estava mal escalado, sonolento e não se impôs em campo. Botou 45 minutos fora. Nenhum chute a gol e um futebol de péssima qualidade. Lembrou muito o Inter de Barueri.