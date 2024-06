O primeiro tempo foi ruim. Sem articulação, o Inter não criou nada. Jogou pouco e deixou todos preocupados. As justificativas foram dadas, mas não é aceitável começar o jogo sem um armador tendo dois no banco. Além de Alan Patrick, que entrou no segundo tempo, Coudet tinha Gustavo Prado, que sequer entrou. Mauricio parece que deixou o futebol em algum esconderijo e não consegue encontrar.