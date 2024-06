Após mais de um mês sem jogar pelo Brasileirão devido à enchente no RS, o Inter retornou à competição com vitória. Neste sábado (1°), fora de casa, o Colorado levou a melhor sobre o Cuiabá por 1 a 0. Quem balançou as redes nesta partida na Arena Pantanal foi o lateral-direito Hugo Mallo, marcando seu primeiro gol na temporada. Na saída de campo, o jogador espanhol fez questão de dedicar a vitória aos gaúchos.