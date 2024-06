Inter Grande do Sul, diz uma das bandeiras atrás do gol oposto ao Gigantinho, no Beira-Rio. É impossível dissociar Inter e Rio Grande do Sul. Por isso, o reencontro dos dois é tão aguardado. Depois da tragédia climática que abateu o Estado, a volta do time ao RS, mesmo que não seja no Beira-Rio, será um momento histórico. Às 21h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana seria a coroação de uma noite memorável para os colorados. Para isso, basta ganhar do Delfín.