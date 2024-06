Desde o jogo contra o Inter, em 25 de abril, o Delfín perdeu cinco partidas, empatou uma e venceu duas. No Campeonato Equatoriano, terminou em 15º de 16 participantes. Ganhou dois jogos de 15 disputados. Na Sul-Americana, só bateu o Tomayapo. O adversário do Inter neste sábado, no jogo que vale a vaga para a próxima fase da competição continental, está longe de ser dos oponentes mais perigosos.