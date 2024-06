A partida entre Inter e Delfin do Equador, marcada para às 21h30min de sábado (8), no Estádio Alfredo Jaconi, vai alterar o trânsito na região central de Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), parte dos bloqueios começará a ocorrer já na manhã de sábado e os demais iniciam às 17h.