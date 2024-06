O Inter voltou ao solo gaúcho. Depois da tragédia climática de maio no Rio Grande do Sul, a delegação colorada foi forçada a treinar e jogar longe de casa. Três semanas depois, o grupo de Eduardo Coudet voltou ao Estado para a disputa de um jogo oficial. No sábado (8), às 21h30min, o time encara o Delfín, do Equador, em confronto decisivo pela vaga aos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida ocorre no Alfredo Jaconi.