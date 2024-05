A volta de Renê foi a principal novidade em mais um dia de treinamentos do Inter em Itu, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (23). O lateral-esquerdo titular havia sido liberado para tratar de questões particulares nos últimos dias. Ainda em fase final de recuperação, Wanderson fez movimentos específicos durante as atividades de retomada da temporada. A comissão técnica aproveitou para ajustar detalhes na mecânica do time.