Sem o CT Parque Gigante e o Beira-Rio, o Inter definiu sua logística pelos próximos 15 dias. O Colorado terá dois jogos como visitantes no período e voltará ao Rio Grande do Sul para o confronto diante do Delfín-EQU, pela Copa Sul-Americana, em 8 de junho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mas a base da equipe profissional seguirá em Itu.