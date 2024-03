A preocupação de Eduardo Coudet em relação às condições do gramado do Beira-Rio e do CT Parque Gigante levaram o Inter a contratar um profissional argentino para auxiliar nos cuidados com o campos. Walter Aciar passou a trabalhar para o clube no início do ano por indicação do treinador colorado, que o conhecia dos tempos de Racing e também o indicou ao Atlético-MG durante sua passagem por Minas Gerais.