O jogo contra o Juventude foi a chance derradeira para testes no grupo colorado no Gauchão. A partir de agora, todas as partidas do ano terão caráter decisivo. De sábado, quando começarem as quartas de final, até dezembro, os compromissos terão algo a mais em jogo. Sendo assim, a rodada anterior foi a última oportunidade para jogadores mostrarem serviço e apresentarem seus nomes a Eduardo Coudet. No Estadual, o técnico não poderá contar com Borré, que chega nesta terça-feira (5) à tarde.