Botafogo indica permanência de Artur Jorge e revela 'generoso bônus' por títulos conquistados

Após Artur Jorge despistar sobre sua permanência no Botafogo e os vários boatos de uma possível saída, o clube emitiu uma nota oficial para indicar a permanência do treinador para a temporada 2025. O texto enfatiza o tempo de contrato - até dezembro do ano que vem -, e revela um "bônus generoso" por títulos conquistados.

"O Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos: Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025; O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal; Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato", diz a nota do clube.

Com as afirmações, o Botafogo rebate até mesmo uma fala do treinador, que havia revelado ter recebido 'propostas tentadoras' da Arábia Saudita. O clube insinua também que só irá liberar o seu técnico em caso de pagamento da multa rescisória, estipulada em contrato e com o valor não revelado oficialmente.

O Botafogo também não revelou quanto seria esse 'bônus generosa', mas especula-se que o salário mensal de Artur Jorge passaria de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões. O vencimento do treinador, inclusive, era visto como o principal entrave para a sua permanência no clube.

Com a nota, o clube espera ter colocado um ponto final nas especulações. "Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas", finalizou.

Ao praticamente garantir a permanência de Artur Jorge, o Botafogo espera nos próximos dias definir chegadas e saídas de jogadores. Após o título da Libertadores, muitos atletas afirmaram que o clima no vestiário era de despedida. O meia Almada, por exemplo, afirmou que seu futuro será o Lyon, da França.