O Inter acertou com o Fortaleza o empréstimo do lateral-esquerdo Thauan Lara. O jogador assinará um vínculo até dezembro deste ano e sem opção de compra. Pouco aproveitado por Eduardo Coudet, o atleta de 20 anos pode ter mais espaço no time treinado pelo argentino Vojvoda. Enquanto o Inter aguarda pela chegada de mais reforços para a temporada, os dirigentes também trabalham na saída de atletas.