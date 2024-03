O indiciamento por importunação sexual do funcionário do Inter, que atuava como o mascote Saci, colocou o Colorado na mira da Justiça Desportiva. O caso, que estava sob competência da 2ª Vara Criminal, foi redistribuído para a 14ª Vara Criminal e do Juizado do Torcedor, em razão de ter ocorrido dentro do Estádio Beira-Rio. Por esta razão, TJD-RS analisa a possibilidade de denunciar o clube.