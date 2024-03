O homem que interpretava o Saci, mascote do Inter, foi indiciado pela Polícia Civil por importunação sexual. Conforme inquérito concluído nesta quarta-feira (13), o suspeito cometeu o crime contra duas vítimas em 25 de fevereiro, no clássico Gre-Nal realizado no Beira-Rio. A polícia não informou o nome, mas GZH apurou que se trata de Gustavo Acioli Astarita. A pena para importunação sexual é de reclusão de um até cinco anos.