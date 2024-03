É inacreditável que em 2024 nós, mulheres, ainda precisemos gastar preciosas horas do nosso dia para ensinar homens, adultos funcionais, sobre não tocar em nossos corpos sem nossa autorização. Uma mão, um braço, um beijo sem nosso consentimento, tudo isto já está tipificado na legislação como "importunação sexual" e, portanto, não pode e não deve ser praticado por quem quer que seja. No mais recente capítulo, a importunação foi praticada pelo indivíduo que interpretava o Saci, mascote do Internacional, no clássico Gre-Nal.