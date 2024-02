Luiz Adriano pode estar próximo de deixar o Estádio Beira-Rio. A imprensa de Salvador noticiou, nesta sexta-feira (9), a possibilidade de o atacante trocar o Inter pelo Vitória. O jogador tem contrato com o Inter até o meio do ano e a tendência é de que o vínculo não seja renovado. Em contato com a reportagem de GZH, no entanto, pessoas próximas ao atacante não confirmaram a negociação.