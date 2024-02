A vitória do Inter por 3 a 1 diante do Novo Hamburgo na noite de domingo (18) representou um alívio para o time, que garantiu a liderança por mais uma rodada. Mais que isso, também fez um jogador em específico respirar mais aliviado: Robert Renan, que era o único pendurado para o Gre-Nal do próximo sábado (25) e entrou no segundo tempo.