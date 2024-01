Após o Flamengo travar o negócio por Thiago Maia, o Inter busca outros volantes no mercado. Um dos nomes avaliados é o do volante Wendel, 26 anos, do Zenit-RUS, que foi revelado pelo Fluminense. Contudo, a negociação é considerada difícil pela concorrência com o Botafogo e pela resistência dos russos em liberar o atleta de forma imediata.