Com futuro indefinido, o volante Thiago Maia retomou os treinamentos no CT do Ninho do Urubu. As negociações com o Inter não avançaram como se imaginava e, mesmo que tenha sido deixado de fora da viagem com a delegação do Flamengo, que realiza pré-temporada nos Estados Unidos, o atleta foi reintegrado às atividades enquanto a transferência não é confirmada.