Rafael Santos Borré será jogador do Inter. Agora, de forma oficial, o clube gaúcho anunciou no final da manhã desta quarta-feira a contratação do colombiano. Há, no entanto, dúvida de quando o atacante irá se apresentar no Beira-Rio. No comunicado colorado sobre o negócio, o prazo para a chegada do novo reforço ainda não está definido. De forma oficial, a transferência tem a data de 10 de julho como limite para ser concretizada.