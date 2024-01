O Inter anunciou Rafael Borré como novo reforço para 2024 e, agora, resta saber quando de fato o jogador chega a Porto Alegre. O colombiano está emprestado ao Werder Bremen até metade do ano, junto ao Eintracht Frankfurt, que negociou o jogador com o Colorado. Caso cumpra seu vínculo com o clube alemão, jogará somente em 10 de julho.