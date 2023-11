O técnico Eduardo Coudet comandou uma atividade para os jogadores reservas no gramado do CT Parque Gigante nesta segunda-feira (27). As exceções ficaram por conta das presenças de Aránguiz e Alan Patrick, titulares. A dupla cumpriu suspensão na vitória sobre o Bragantino, pelo placar de 1 a 0, no Beira-Rio. Os dois têm retornos garantidos para a partida contra o Cuiabá, quarta-feira (29), na Arena Pantanal.