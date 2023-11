Mais uma edição da Confraria do Pedro Ernesto Denardin ocorre nesta segunda (27). O evento, transmitido em áudio e vídeo pela Rádio Gaúcha, será realizado na sede da Ceasa, em Porto Alegre. Além do anfitrião, convidados ligados ao Inter debaterão a eleição presidencial, e os ligados ao Grêmio projetam o restante do Brasileirão e planejamento para 2024.