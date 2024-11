Cristiano Ronaldo faz dois, Portugal goleia a Polônia e avança na Liga das Nações

Em busca da classificação às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, Portugal recebeu a Polônia no estádio do Dragão, no Porto, nesta sexta-feira, passou sufoco no primeiro tempo, mas goleou o adversário por 5 a 1, assegurando a classificação e a primeira posição do Grupo 1 da competição. Com o resultado, os portugueses chegaram a 13 pontos, deixando a Croácia, derrotada pela Escócia por 1 a 0, com sete, também classificada. Poloneses e escoceses somam quatro cada um.