Itália bate Bélgica e se classifica às quartas da Liga das Nações; França só empata, mas avança

A última rodada do Grupo B das Liga das Nações da Uefa definirá quem fecha a etapa na liderança da chave. Nesta quinta-feira, Itália e França garantiram as duas vagas às quartas de final de maneira antecipada e o confronto em Milão servirá para definir quem se garante em primeiro. Os invictos italianos jogarão pelo empate após ganharem da Bélgica por 1 a 0 em Bruxelas. A França precisa de triunfo por três gols de diferença após decepcionar e ficar no 0 a 0 com o frágil Israel em Paris.