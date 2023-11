Após a vitória contra o Bragantino e a sensação de alívio na tabela do Brasileirão, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, já começa a definir nesta segunda-feira (27) a equipe para o jogo de quarta-feira (29), contra o Cuiabá, no Mato Grosso. Em função de retornos e problemas médicos, a equipe pode ter até quatro mudanças. A vitória é importante para a consolidação de uma vaga na Copa Sul-Americana em 2024.