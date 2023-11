O fim de ano do Inter se arrasta e, mesmo que devagar, não se sabe para qual direção ao certo. As atuações e o calendário não colaboram para que os últimos jogos da temporada passem de maneira mais célere. Um time em pandarecos levou 3 a 0 do Palmeiras, no sábado (11), e nos últimos minutos da partida disputada em Barueri ouviu os torcedores gritarem olé a cada troca de passe do adversário.