Mesmo contra o Fluminense com time misto e espírito leve pelo título da Libertadores, o Inter não conseguiu vencer, mais uma vez, o time carioca. O pior é que o 0 a 0 no Beira-Rio deixou o time com 43 pontos e ainda obriga o time de Eduardo Coudet a buscar resultados nas cinco partidas restantes para não correr riscos no Brasileirão.