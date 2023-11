Num jogo em que teve mais posse de bola, criou as melhores chances, o Inter pecou nas conclusões e amargou outro empate com o Fluminense — o outro havia sido no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Apesar de não sair com os três pontos, o Colorado acabou com o fantasma do rebaixamento e ficou mais perto da classificação à Sul-Americana.