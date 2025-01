Do sushi ao ceviche, conheça a culinária Nikkei, novidade do Baixo Barra

O ano começou e com ele o Food Hall Baixo Barra, do BarraShoppingSul, traz muitas novidades. Entre elas, o ISOJ Nikkei Sushi Bar, que une com maestria as tradições gastronômicas do Japão e do Peru, já está de portas abertas por lá.

O Bao Pork é um dos pratos especiais da nova unidade Divulgação / ISOJ NIKKEI SUSHI

Assinado pelo chef peruano Carlos Paredes, um entusiasta da culinária sem fronteiras, o menu autoral também traz pratos exclusivos da nova unidade. O cardápio oferece desde clássicos como sashimis, niguiris e rolls, até criações que destacam a fusão entre as duas culturas, com versões variadas de ceviches e pratos quentes tradicionais à base de carne vermelha, peixes e frutos do mar. Entre os destaques estão o novo petisco Vieiras ao Parmesão, os pratos Quinoto e Atum e Tainha na Brasa Nikkei, além do prato exclusivo do Baixo Barra, o Bao Pork com copa de lombo suíno, picles da casa e maionese oriental. Esse último, inclusive, é uma experiência à parte, já que o próprio cliente pode montar o seu bao de acordo com a sua preferência.

Menu da casa é diverso e autêntico Divulgação / ISOJ NIKKEI SUSHI

Para quem deseja explorar ainda mais a riqueza da culinária peruana, o ISOJ apresenta uma sequência especial, composta por pequenas porções que proporcionam uma verdadeira viagem de sabores. No menu da sequência a casa prova sua autenticidade com a releitura de pratos atrelada aos clássicos, como o sushi e o ceviche.

Bagagem mundial

Com ampla experiência, o chef Carlos Paredes atuou em renomados restaurantes do Peru, incluindo os de Gastón Acurio, um dos maiores embaixadores da gastronomia peruana no mundo. Em Porto Alegre, Paredes trouxe a essência da culinária Nikkei, que permeia não apenas os pratos frios, mas grande parte do cardápio da casa.

O ISOJ chega ao BarraShoppingSul com a mesma missão: ser o melhor restaurante Nikkei da cidade CARLOS PAREDES, SÓCIO DO EMPREENDIMENTO AO LADO DE JÚLIO QUADROS E JOSIANE ROSA

SOBRE O BAIXO BARRA