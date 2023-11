“Muito prazer Boca Juniors, Fluminense”, disse Renato Portaluppi eufórico após o Flu eliminar o então favorito Boca na semifinal de 2008. Naquela ocasião, a final foi de decepção com a derrota para a LDU nos pênaltis. Pois neste sábado (4), 15 anos depois, finalmente o torcedor tricolor do Rio de Janeiro pode soltar o grito da garganta. O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na final única no Maracanã, e tornou-se campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. Muito prazer América, Fluminense, agora campeão continental.