Dias mesmo antes da bola rolar para Boca Juniors e Fluminense, no Maracanã, pela final da Libertadores neste sábado (4), o clima no Rio de Janeiro esteve pesado. Horas antes do duelo que vai decidir o campeão da América do Sul, torcedores do time argentino e a polícia militar entraram em confronto nos arredores do estádio.