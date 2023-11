Fazer sucesso em um clube sul-americano e conseguir uma grande venda para a Europa é o sonho de muitos jovens jogadores do nosso continente. Nos casos de André e Valentín Barco, essa passagem para o Velho Continente foi adiada por outro sonho: o de conquistar a Libertadores. O volante do Fluminense e o agora meia do Boca Juniors se enfrentarão neste sábado (4), no Maracanã, para saber quem irá conquistar a taça que levou ambos a recusar uma ida para a Europa em 2023.