Acostumado a defender a seleção uruguaia nos últimos 15 anos e com passagens por clubes do porte de Manchester United, PSG e Napoli, Edinson Cavani definiu a final da Libertadores deste sábado (4) como o jogo de sua vida. Mostrando até emoção ao projetar o duelo com o Fluminense, o camisa 10 d0 Boca Juniors disse que trocaria quase todos seus títulos da carreira pela taça continental que estará em disputa no Maracanã.