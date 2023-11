Após os vários incidentes entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors nos últimos dias, no Rio de Janeiro, a Conmebol reuniu dirigentes de ambos os clubes em uma iniciativa para impedir mais atritos até o dia da decisão da Copa Libertadores — neste sábado, às 17h, no Maracanã. Houve indícios de que a partida poderia ser disputada sem torcida ou até mesmo adiada, ambas as teses, no entanto, foram negadas pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que também esteve no encontro, assim como representantes da Associação do Futebol Argentino (AFA).