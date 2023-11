Desejo de clubes brasileiros desde que deixou o PSG, em 2020, Edinson Cavani desembarcou em Buenos Aires na metade deste ano como grande reforço do Boca Juniors para os mata-matas da Libertadores e estará em campo na final deste sábado (4), contra o Fluminense. O movimento causou surpresa diante da dificuldade financeira que os clubes argentinos têm tido para competir financeiramente com os brasileiros nas contratações de grandes nomes que retornam do futebol europeu. No caso de Cavani, pesou uma relação de idolatria que o centroavante tem por um compatriota que marcou época em La Bombonera nos anos 1990.