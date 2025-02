Escalações para Corinthians x Universidad Central

Onde assistir Corinthians x Universidad Central

Jogo de ida

Campeão continental em 2012, o Timão abriu o placar aos 36 minutos, com um chute do peruano André Carrillo, mas seu companheiro João Pedro Tchoca empatou com um gol contra no segundo tempo (74'), numa bola rebatida na pequena área por Hugo Souza, após uma forte cabeçada do colombiano Juan Camilo Zapata.