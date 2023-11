Contratado após se destacar na campanha do vice-campeonato do Caxias no último Gauchão, Jean Dias, foi procurado para retornar à Serra em 2024. Entretanto, a investida foi brecada por conta do novo patamar financeiro do atacante, que tem contrato com o Colorado até o fim de dezembro deste ano e não deve permanecer no Beira-Rio na próxima temporada.