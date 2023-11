O horizonte do Inter para 2024 ainda está nebuloso, pois não há clareza sobre quais competições o clube disputará na próxima temporada. Projeções realizadas pelo Departamento de Matemática da UFMG apontam que há mais probabilidade, no momento, de que a equipe de Eduardo Coudet não dispute a Copa Sul-Americana no ano que vem do que conseguir a classificação. As chances de ir a Libertadores são baixíssimas e as de rebaixamento também são pequenas.