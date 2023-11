O Inter realiza na tarde desta sexta-feira (3) o treino que vai definir a escalação para o duelo com Cruzeiro, agendado para o próximo domingo (5), no Mineirão. Depois de conviver com alguns desfalques nas últimas rodadas, o técnico Eduardo Coudet poderá contar com o retorno de três jogadores que permitirão ter um time titular muito próximo ideal.