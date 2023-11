Cruzeiro e Inter se enfrentam às 16h de domingo (5), pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e terá cobertura completa da Jornada Digital da Gaúcha. As duas equipes ocupam a parte de baixo da tabela e buscam recuperação no torneio.